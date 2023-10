FIFA tuvo que crear "preguntas frecuentes" para aclarar el formato del Mundial 2030

Ante las diversas informaciones emanadas desde fuentes oficiales que generaron confusión, la FIFA abrió una sección de "preguntas frecuentes" para aclarar ciertos elementos respecto al Mundial 2030.

Dentro de los temas más abordados fueron los tres partidos que se jugarán en Uruguay, Argentina y Paraguay, que fueron catalogados como "un hito simbólico" y .

El ente rector del fútbol puntualizó que aquellos encuentros no serán los duelos inaugurales del certamen, sino que un complemento en forma de una "celebración única del centenario de la Copa Munidal".

Por ello el calendario "se adaptará de forma excepcional para proporcionar días adicionales y suficientes entre un encuentro y otro a las selecciones" que jugarán dichos duelos, que "se adelantarán unos días antes de los partidos inaugurales oficiales de la Copa Mundial".

Los partidos en el cono sur serán el spbado 8 y domingo 9 de junio de 2030, mientras la ceremonia de apertura "real" tendrá lugar el jueves 13 de junio, ya a determinarse entre España, Portugal y Marruecos, sedes oficiales. La final, en tanto, será el domingo 21 de julio.

De todas maneras, se confirmó que Uruguay, Argentina y Paraguay están clasificados automáticamente para el Mundial "como anfitriones de la celebración del centenario".

Following extensive consultation with all confederations, the FIFA Council took key decisions in relation to the bidding and hosting of the 2030 and 2034 editions of the FIFA World Cup. Here are some frequently asked questions 👉 https://t.co/5fjF4a8Ia4 pic.twitter.com/reqJ1u2lC0