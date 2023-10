La reflexión de Javier Aguirre sobre el Mundial 2030: Es una mierda

El técnico mexicano Javier Aguirre, hoy en Mallorca y de larga trayectoria en el fútbol español, fue contundente al ser consultado por la organización que se llevará a cabo en el Mundial 2030.

"Qué barbaridad. Pues a volar porque siempre voy a los Mundiales. Llevo como 10 o 12. Este... a volar, a volar. Vamos a Argentina, volveremos para España, iremos a Marruecos. Es una mierda, que me gusta... digo yo, no sé. No sé", dijo Aguirre en conferencia de prensa.

"Ya en Estados Unidos 94' me parecía, este... te tocaba jugar en Nueva York y luego volabas a Pasadena, California. Mamita querida. Luego nos ensartaron... Bueno, ahora hay tres. Viene en el siguiente Mundial: en Canadá, México y Estados Unidos. Ya dos nos parece un exceso, pero claro. Yo qué sé. Pues aquí en Europa, yo qué sé, hoy mismo España y Marruecos. Pero la inauguración allá me parece..." añadió frenándose en sus comentarios.

Recordar que esta semana la FIFA anunció que el Mundial iniciará en Argentina, Paraguay y Uruguay para luego trasladarse a España, Portugal y Marruecos, organizadores de la cita planetaria.