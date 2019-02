Las encontradas reacciones sobre el anuncio de Piñera por candidatura mundialista de Chile

Este jueves el presidente Sebastián Piñera anunció mediante redes sociales que Chile postulará junto a Uruguay, Argentina y Paraguay para quedarse con la organización del Mundial de Fútbol de 2030.

La noticia que compartió el Mandatario generó diversas reacciones, como dudas, desconfianza, entusiasmo o apoyo, pero la que más se repitió fue la sensación de desacierto sobre el tiempo que se eligió para hacer el anuncio.

Lo anterior por el momento complicado para un alto número de la población nacional, que sufre por los efectos de las inundaciones en el norte del país por el invierno altiplánico, y en el sur por los numerosos focos de incendios forestales.

Revisa los comentarios de los usuarios de redes sociales sobre el anuncio de Piñera:

Prioridades existen obviamente, pero eso no significa que no tengan que trabajar en otros proyectos. No podemos remitirnos solo a la contingencia.