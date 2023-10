Pablo Milad: Esto me lo tiene que explicar a mí y a Chile el presidente de la FIFA

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, habló luego de la exclusión de nuestro país de la organización del Mundial 2030, que tendrá tres partidos inaugurales en Sudamérica y se realizará en España, Marruecos y Portugal, y sostuvo que el timonel de la FIFA, Gianni Infantino, tiene que entregarle explicaciones.

"Gianni Infantino me pidió que lo llame", contó en conferencia de prensa este miércoles, donde también contó que recibió un contacto del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, además de Claudio Tapia, Ignacio Alonso y Robert Harrison "para prestarme todo el apoyo en cuanto a que Chile va a ser considerado en otras opciones".

"El dolor es igual por el hecho de no ser considerado, también tenemos que pensar que nosotros nunca fuimos discriminados por ser sede de la organización, acá no hay un trabajo previo para dejar a Chile fuera, acá hubo un trabajo y por eso se elgiió como sede la corporación", manifestó.

"Esto me lo tiene que explicar a mí y a Chile el presidente de la FIFA, y el presidente del Consejo de la FIFA donde hubo unanimidad de hacer estos tres partidos y dejar al cuarto afuera", sostuvo, agregando que "hay que dar una explicación de los motivos de esta decisión, que nos sumamos como últimos dentro de la organización, independiente del protagonismo que tuvimos con respecto a esta organización y que se ha trabajado y más aún que estaba fijada una reunión para el 20 de octubre en nuestro país con los ministros y presidentes de las federaciones".

En el inicio de su conversación con los medios, Milad leyó una carta en que sostuvo que "Chile lamenta la exclusión realizada por Consejo de la FIFA, nuestra atención continuará puesta en nuestro desafío deportivo, el primero es la participación de la selección adulta en el proceso clasificatorio, así como nuestras selecciones femenina y sub 23 en los Panamericanos".

"Creo que esto no se trata de una persona, esto se trata de un gobierno porque estamos postulando por un gobierno, y esto significa un duro golpe no solo para mi persona como presidente, sino que para todo un país", expresó.

En ese sentido, apuntó que esta decisión de la FIFA está fundamentada en "criterios de exclusión cuestionables, pero me dijeron lo siguiente: Montevideo va por derecho propio, por haber sido el primer Mundial en 1930, Argentina por ser campeón actual y Paraguay por ser la sede Conmebol".

"Bajo esos criterios que se analizaron dentro de este Consejo de FIFA, nos sentimos muy dolidos de esta situación, pero también aludieron que como había tres sedes que implicaban dos continentes, Europa y Africa, que albergaban tres países, no podían ser cuatro en Sudamérica buscando el equilibrio de tres y tres países".

También contó que la FIFA y Conmebol han sostenido preocupación sobre la situación país "con la visión del fútbol" y agregó que "no me consta que haya sido el factor principal de una decisión, pero reitero, recibimos preocupación por FIFA y Conmebol por la situación país de cara al fútbol; no partió la situación del fútbol con mi presidencia y la participación de mi directorio".