Presidente de Conmebol: La FIFA tiene la responsabilidad de hacer el Mundial 2030 en Sudamérica

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, aseguró este jueves a la Agencia EFE en Montevideo que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y ese organismo "tienen la responsabilidad" de que el Mundial 2030 se celebre en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

"Creemos que el centenario no es un Mundial más si no es 'el Mundial de la FIFA' y que hay una responsabilidad muy grande, que la tiene Infantino, no como presidente de la institución, sino la que tiene la FIFA como sociedad del fútbol", expresó durante un conversatorio organizado por el diario local Búsqueda.

Afirmó que dado al "momento que vive el fútbol en Sudamérica" en el que las principales copas masculinas están en manos de Argentina y la sub 20 de Uruguay ayudan "de gran manera" para que el continente vuelva a "sentarse en la mesa" para dialogar y contar su experiencia y el porqué de los recientes triunfos.

"Todos entienden de que este ese mundial hay que festejarlo de forma diferente y nosotros somos conscientes y queremos que este mundial se reedite y se juegue aquí, donde todo nació que fue en el Uruguay y Argentina", aseveró.

Domínguez insistió en que sin importar los cambios de Gobierno en los distintos países que aspiran a la organización de la máxima cita del fútbol mundial "todos siempre asumen la misma responsabilidad".