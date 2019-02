Presidente Sebastián Piñera anunció que Chile se sumó a candidatura para el Mundial de 2030

El presidente Sebastián Piñera anunció este jueves en su cuenta de Twitter que Chile se sumará a la candidatura conjunta de Argentina, Paraguay y Uruguay para organizar el Mundial de 2030.

La máxima autoridad nacional publicó en redes sociales que llegó a un acuerdo con sus pares Mauricio Macri, Mario Abdo y Tabaré Vázquez para recibir la cita planetaria.

A su vez afirmó que los mandatarios decidieron enviar la posición compartida a la FIFA a través de las respectivas cuatro asociaciones: ANFP, AFA, AFP y AUF.

Por último, Piñera dijo que "le propuse a los presidentes de Argentina, Uruguay y Paraguay incorporar a Chile, y en conjunto postular a la organización del Mundial de Fútbol 2030. Esta propuesta fue aceptada por los 3 países y tb por la ANFP".

Esta sería la segunda vez que Chile organizaría un Mundial adulto tras la edición de 1962, y se sumaría a los otros certamenes planetarios albergados en nuestro país: el Mundial sub 20 masculino de 1987, el Mundial sub 20 femenino de 2008 y el Mundial sub 17 masculino de 2015.

Los Pdtes de la República Argentina, Mauricio Macri; de la República de Chile, Sebastián Piñera; de la República del Paraguay, Mario Abdo; y de la República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez; acordaron presentar su candidatura conjunta para organizar la Copa del Mundo 2030 — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) February 14, 2019

Los mandatarios,a través de las 4 respectivas Asociaciones de Fútbol (AFA, ANFP, AFP y AUF), decidieron elevar a la FIFA, previa comunicación a la CONMEBOL,la posición compartida para celebrar el centésimo aniversario de la primera Copa del Mundo, organizada por Uruguay en 1930 — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) February 14, 2019