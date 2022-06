Kristel Köbrich va por su décimo mundial: Hay un trabajo constante, de disciplina y pasión

La nadadora chilena Kristel Köbrich competirá desde el 18 de junio en el Mundial de Natación de Budapest, en Hungría, evento donde la mejor exponente nacional de la historia completará su décima cita planetaria.

"Valoro mucho mantenerme vigente. Es un trabajo constante, de disciplina y pasión por la natación. Respeto mucho este deporte que me ha dado mucho, y yo también le he dado mucho a él. Y siempre es un honor y orgullo representar a Chile a nivel mundial", dijo la nadadora nacional en entrevista con El Mercurio.

"El objetivo es hacer una excelente marca, y si eso me lleva a un buen puesto, bienvenido sea. Trabajamos para eso. Este Mundial tuvo varios problemas. Se iba a hacer, pero se suspendió, se reagendó, se adelantó... Ha sufrido muchos cambios, pero bueno, nos hemos adaptado. Siempre tratamos de hacer nuestro trabajo con responsabilidad y esperando tener un excelente papel", añadió la deportista.

Y con 36 años, Köbrich se pone metas a futuro: "Después del Mundial, el otro objetivo de este año es la participación en los Juegos Odesur, en Asunción. Y luego tenemos otro Mundial de piscina larga en Japón, porque el de Hungría se está realizando atrasado, como ya dije. Luego vienen los Juegos Panamericanos, pero tenemos meses de diferencia, así que podremos trabajar bien para adaptarnos tanto al Mundial como al torneo en Chile", comentó.