Adam Peaty registró un nuevo récord mundial de 100 metros pecho en Gwangju

El británico Adam Peaty con 56,88 segundos batió este domingo su propia marca y registró un nuevo récord mundial en 100 metros pecho, durante la semifinal de distancia, en la primera jornada del Mundial de Natación que se celebra en Gwangju, Corea del Sur.

Peaty, quien fue el primer hombre en bajar de los 58 segundos, se convirtió también en el primer en bajar los 57 segundos- Su anterior plusmarca la consiguió el 4 de agosto de 2018 en Glasgow, con un crono de 57''10.

El segundo en las semifinales, el chino Yan Zibei, nadó en 1,79 segundos más (58"67) y esa marca le valió el récord asiático.

Want to see @adam_peaty become the first man in history to break 57 seconds 👀pic.twitter.com/7k2m60irqt