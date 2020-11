Bárbara Hernández batió récord al cruzar sin problemas el Lago Chungará

La nadadora chilena Bárbara Hernández batió un nuevo récord este sábado al cruzar sin mayores problemas el Lago Chungará, un recorrido de siete kilómetros a 4.560 metros de altura en la Región de Arica.

El recorrido realizado por la "Sirena de Hielo" se concretó en dos horas y 30 minutos, un desafío que se dio en medio de complicadas condiciones climáticas.

"Salió todo bacán, me dolió, no se imaginan lo que me duele. Tenía más frío que en el Beagle, yo creo que es por la altura. Es lejos el nado más difícil que he hecho", declaró a La Tercera.

Cumplida esta nueva prueba, Hernández se convirtió en la primera persona en hacerlo sin neopreno ni grasa, por lo que buscará meterse en el libro de los Récord Guinness.