Presidenta del Senado ruso planteó organizar unos Juegos Olímpicos al margen de la AMA

La presidenta del Senado ruso, Valentina Matviyenko, propuso este miércoles realizar unos Juegos Olímpicos locales al margen de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), quien castigó el lunes al deporte de su país con cuatro años de aislamiento.

"Creo que Rusia puede celebrar sus propios Juegos, a los que invitaría a deportistas de nivel mundial", dijo Matviyenko a la prensa local.

Matviyenko, quien consideró que el fallo de la AMA demuestra "la obvia crisis que atraviesan las organizaciones del deporte mundial", destacó la "enorme experiencia" que tiene Rusia a la hora de organizar grandes competiciones internacionales.

"Los deportistas, nuestros jóvenes, que se preparan para tomar parte en competiciones de diferente nivel, deben seguir preparándose, no deben en ningún caso detenerse, y los rusos deben poder animar a sus deportistas", señaló.

En cuanto a la decisión de los deportistas rusos de participar como neutrales, es decir, sin bandera, en los Juegos Olímpicos de Tokio, consideró que es una decisión que compete a los propios atletas.

"Ellos deben tomar una decisión, ya que es su trabajo y esfuerzo. Y, por supuesto, cualquier deportista sueña con ser medallista olímpico", señaló.

En todo caso, subrayó que "el deporte debe estar limpio de dopaje, el deporte debe estar limpio de política".

En cuanto a un posible recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), aseguró que Moscú no puede aceptar el fallo de la AMA y que "en breve" apelará para demostrar su inocencia en los tribunales.

"¡La AMA no es la Inquisición!", sentenció.

La triple campeona mundial de salto de altura, María Lasitskene, que ha competido como neutral desde 2015 debido a la exclusión del atletismo ruso por el dopaje de Estado, escribió una carta abierta en la que no deja títere con cabeza en el ministerio de Deportes y el Comité Olímpico Ruso (COR).

"¿Me gustaría saber qué han hecho concretamente el ministerio de Deportes y el COR en los últimos cuatro años para defenderme a mí personalmente? Ustedes crearon una gran cantidad de comisiones diversas, pero en ningún lugar encontré los resultados de su trabajo", señaló.

Denunció que el dimisionario presidente de la Federación Rusa de Atletismo, Dmitri Shliajtin, sigue participando en las labores de gestión federativa, que algunos atletas siguen utilizando sustancias prohibidas, entrenadores implicados en dopaje siguen trabajando y funcionarios falsifican documentos oficiales.

Y llamó a los altos funcionarios deportivos rusos, cuya dimisión ha sido exigida por la Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA), a "rendir cuentas" ante los deportistas por su mala gestión de la lucha contra el dopaje en el último lustro.

"Me privaron de la bandera a finales de 2015. Y no me la devolverán, probablemente, hasta 2024. Yo soy una atleta rusa que quiere y tiene derecho a participar libremente en la arena internacional bajo bandera rusa y escuchando el himno nacional", proclamó.