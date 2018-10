Team Chile destacó en Atletismo y Ciclismo en una nueva jornada de los JJOO de la Juventud

Una positiva jornada completó este domingo el Team Chile en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, ya que la atleta Javiera Contreras y el ciclista Martín Vidaurre terminaron entre los 10 mejores en sus respectivas pruebas.

El primero en saltar a la competencia fue Vidaurre, quien terminó en un destacado séptimo lugar en la Carrera de Ruta del Ciclismo Combinado, disciplina que disputa por primera vez en su carrera en un certamen internacional y en la cual su compañero de equipo Tomás Vaulier finalizó 19°.

El deportista, que también debe competir durante los próximos días en Mountainbike, aseguró tras su logro que "estuvo muy buena la competencia. Fue mi primera carrera de Ruta, así que la disfruté a fondo. Es una modalidad muy distinta, y hay que estar muy concentrado".

Más tarde, en el Parque Olímpico se comenzaron a cerrar algunas pruebas de Atletismo, también con buenas actuaciones para Chile, ya que en el salto con garrocha, Javiera Contreras registró una marca de 3.62 metros, la que sumada a la jornada anterior, acumuló 7.27, ubicándose en la octava posición general.

Tras el cierre, Contreras reconoció estar "muy feliz y satisfecha con mi rendimiento, aunque me hubiese gustado saltar mucho más. Esta vez el viento me jugó un poco en contra y no supe manejarlo. Pero, nunca me imaginé quedar dentro de las ocho mejores".

Por su parte, Rocío Muñoz registró 5.61 metros en el salto largo, quedando duodécima en la clasificación final. En tanto, Nicolás Burgos, en el tenis de mesa, batalló hasta el final con la puertorriqueña Adriana Díaz en el dobles mixto, pero cayeron 2-1 ante Europa 5 y quedaron fuera de los cuartos de final de la competencia.