Estadounidense Brady Ellison rompió el récord mundial de arco recurvo en los Panamericanos

El deportista estaounidense Brady Ellison rompió el primer récord mundial en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 durante su participación en la ronda de clasificación del tiro con arco recurvo.

El actual campeón mundial de la disciplina conquistó 702 puntos de 720 posibles y quedó como el plusmarquista planetario, por lo que desplazó al coreano Kim Woojin, que estableció el registro anterior en 700 puntos, durante los Juegos Olímpicos de Río 2016.

"Significa mucho. He participado muy bien este año y he registrado varios 700 en las prácticas. Incluso, el martes anoté 708. Este miércoles llegué al campo de tiro y noté que no había viento, por eso pensé que lo tenía", señaló al sitio oficial de World Archery.

Ellison logró 350 puntos en la primera parte de las 72 flechas y en la segunda logró 352. En total, consiguió 10 puntos con sus tiros en 56 oportunidades.

Por este resultado, se medirá con el argentino Kevin Sábado en la ronda de 32.

Esta es la primera vez desde Londres 2012 que el récord mundial del arco recurvo fue roto fuera de los Juegos Olímpicos.

Además dejó muy atrás el récord panamericano que ostentaba su compatriota Zach Garrett, con 673 puntos, logrados en Toronto 2015.

El brasileño Marcus D'Almeida fue segundo en la clasificación de Lima y tercero quedó Jack Williams.

El chileno Andrés Aguilar fue el mejor ubicado con 656, en el puesto 15° y Ricardo Soto fue 18° con 652 por lo que se enfrentarán entre ellos este viernes; Juan Painevil culminó 30° con 624 y disputará su avance con el también estadounidense Jack Williams.