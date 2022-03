Gianna Cunazza es la nueva directora ejecutiva de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023

Gianna Cunazza Mardones, profesora de educación física y candidata a magister en Gobierno y Gerencia Pública, fue designada como la nueva directora ejecutiva de los Juegos Panamericanos 2023.

Así lo informó el Ministerio del Deporte, ahora encabezado por la titular Alexandra Benado, destacando la trayectoria de Cunazza, quien fue gerenta general del Comité Paralímpico de Chile, jefa de misión en los Juegos Parapanamericanos de Toronto de 2015 y los Juegos Paralímpicos de Río 2016.

La ministra Benado destacó que esta designación se realizó "con el propósito de agilizar y sacar adelante todas las tareas que se mantenían pendientes e impulsar las iniciativas que se requieren para el éxito del evento deportivo más importante organizado en nuestro país".

Por su parte, el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Angel Mujica, expresó que "se tomó una muy buena decisión. Gianna tiene una gran experiencia en el mundo olímpico y paralímpico, eso será muy importante para cumplir con los objetivos de la organización en el plazo que nos queda".

"Tiene grandes desafíos por delante y estoy seguro que todos quienes componen la Corporación Santiago 2023 valoran que la nueva Directora Ejecutiva haya sido seleccionada desde dentro de la organización. Le deseamos mucho éxito y ella sabe que cuenta con el Comité Olímpico para este gran desafío", cerró.

Cunazza llega a reemplazar a Felipe De Pablo, quien hace algunas semanas dejó el cargo, para ser una de las cabezas de una cita continental que se llevará a cabo entre el 20 de octubre y 5 de noviembre de 2023.

#Santiago2023 anuncia cambios en el directorio y la dirección ejecutiva.#Santiago2023 announces changes to the board of directors and executive management.



Los detalles / The details 👉🏽 https://t.co/NrPsOykzBa pic.twitter.com/dLnWbP51ek