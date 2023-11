Atleta Poulette Cardoch acusó que la bajaron del relevo sin fundamentos técnicos

A poco de terminados los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, la atleta chilena Poulette Cardoch publicó una carta en Instagram para detallar por qué no estuvo presente dentro del equipo titular en la prueba de relevo 4x400 metros.

En el mensaje la deportista expresa que lo ocurrido "me afectó tanto emocional como físicamente" y que lo cuenta "para que algo así jamás vuelva a pasar a ninguna atleta".

Cardoch explica que ella "llegaba como titular con la tercera mejor marca de Chile" y que poco antes de la competencia estaba considerada entre las cuatro corredoras.

"El entrenador del relevo, sin avisar nada, y sólo dos horas antes de correr, decide sacarnos a mí y a Berdine Castillo (3ra y 4ta en el ranking actual) y poner a las dos reservas (5ta y 6ta)", explicó.

"No se me dio ninguna razón de peso concreta. Sólo se me dijo que 'veía mejor a las otras', excusa o argumento que en un deporte objetivo como el atletismo carece de cualquier fundamento", añadió.

La atleta lamenta que "jamás imaginé que ocurriría algo así. Había batido mi mejor marca tres veces este año y me había ganado ese cupo en la pista, mediante méritos y marcas objetivas que me permitían ser parte del equipo titular".

"Cuando a Berdine y a mí se nos reintegró al equipo, llegó al equipo gente externa a presionar e insultar al jefe de velocidad, al encargado técnico y a otros entrenadores que habían solidarizado con nosotras... La situación me superó emocionalmente, no me encontraba en condiciones físicas ni mentales de dar lo mejor de mí, por lo que desistí de participar", contó.

Recordar que la posta nacional 4x400 culminó sexta entre seis participantes luego de la participación que cumplieron Stephanie Saavedra, Berdine Castillo, María Mackenna y Martina Weil.

