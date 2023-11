Cortés: Nos queda un último pasito para el oro, ojalá la gente nos siga apoyando

El capitán de la selección chilena sub 23, Brayan Cortés, valoró la clasificación del elenco nacional a la final del fútbol masculino de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 tras la victoria por 2-0 frente a Estados Unidos.

"Llevamos un mes en concentración, entrenando para este momento, la verdad es que es un orgullo llegar a la última instancia, tenemos grandes jugadores, como lo dije desde el primer partido. Vamos pasito a pasito, pero firmes. Nos queda dar un último pasito 90 minutos para ganar la medalla de oro, que es lo que todos queremos desde un principio, venimos trabajando muy bien, lo demostramos desde el primer partido, no hemos cambiado nada, tenemos la idea de juego clara, así que eso me pone contento, más que los resultados", señaló el portero tras el compromiso.

Además, destacó qué tan importante es el apoyo del público: "Mucho, es lindo que la gente venga a disfrutar, relajarse y gritar, eso hace que estemos concentrados y motivados, es un empujón grande, así que esperamos que nos sigan apoyando y en todos los deportes, es muy lindo lo que se está haciendo en Santiago 2023, así que esperamos que nos sigan acompañando, nosotros tenemos todas las ganar de conseguir el objetivo, estamos ahí, no hemos ganado nada todavía, así que pasito a pasito, vamos con todo el último partido".

Tampoco quiso pensar si le conviene más a Chile un duelo ante México o Brasil, posibles rivales de La Roja: "Independiente de quien nos toque estamos preparados, para cualquier rival. No nos preocupamos mucho de ellos, sino que de nosotros mismos, tratamos de corregir nuestras falencias y errores de algunos partidos. Campos a corregir eso e independiente de cualquier rival estamos listos para cualquier cosa".

"Todas las selecciones son difíciles, ninguna es fácil. Nosotros enfrentamos cada partido como una final, hemos demostrado que somos protagonistas en cada partido, hay que seguir mejorando y el último partido vamos a ir con todo, hay que disfrutarlo", agregó.

También volvió a defender a Eduardo Berizzo: "Estamos muy felices con él, estamos trabajando muy bien. Estamos mentalizados, motivados, sabemos cómo jugar y llevarlo a la cancha es maravilloso, estamos muy felices, ojalá que la gente nos siga apoyando y sea positiva".

Por último, se refirió a la renuncia de Christiane Endler a la selección chilena femenina: "Es una pena porque es una gran arquera, lo ha demostrado en toda su trayectoria, no solo acá sino que en todos los clubes que ha estado. Es su decisión, no me meto más allá, me quedo con los buenos recuerdos que dejó en la selección. No sé qué va a pasar, yo creo que están todas preparadas, como acá, así que solamente que le vaya muy bien al fútbol femenino y a nosotros también".