Delegación brasileña denunció amenazas de muerte a patinador que empujó a Emanuelle Silva

La delegación brasileña que participa en Santiago 2023 acudió a Carabineros para denunciar amenazas de muerte en contra de su patinador Guilherme Abel Rocha, quien protagonizó una polémica con el chileno Emanuelle Silva en la final de los 500 metros + distancia que le impidió al local luchar por el oro, solo ganando bronce.

[Video] El repudiable empujón del brasileño Abel Rocha que dejó sin oro a Emanuelle Silva

Personeros del equipo de ese país se acercaron a la tenencia ubicada en el interior de la Villa Panamericana para darle a la policía antecedentes sobre este hecho, según informamos en Al Aire Libre en Cooperativa.

Ya había señales de los problemas para Rocha durante el día, cuando comenzó a recibir insultos y palabras negativas en su cuenta de Instagram, en la que primero bloqueó comentarios y después, derechamente, cerró.

Patinador que derribó a Emanuelle Silva cerró su cuenta de Instagram ante acoso de chilenos

Tanto fue el problema, que el propio afectado, Emanuelle Silva, pidió durante la jornada que termine el acoso a su contrincante: "Quería aprovechar de pedirles un gran favor, mi compañero de Brasil no lo está pasando muy bien, le han llegado muchos mensajes por lo que pasó y si me pueden ayudar para que eso no siga ocurriendo, porque lo está pasando muy mal, con él nos topamos siempre en los campeonatos, ya me pidió disculpas y todo bien, son cosas del oficio".