Emanuelle Silva: Es un sueño, siempre pensé en el oro y ya no sé qué más me queda por ganar

El patinador chileno Emanuelle Silva repasó su gran medalla de oro panamericana en los 200 metros meta contra meta, con notable emoción por lo conseguido a lo largo de su carrera y también el esfuerzo que aquello significó.

"Muy emocionado, la verdad. Es un trabajo de todos los días con mi técnico, mi cuerpo médico y todos. Es un sueño, obviamente, representar a la gente que me apoyó desde pequeño. Estoy muy feliz. Tengo otra prueba y estoy cien por ciento preparado menta y físicamente", dijo tras la competencia.

Silva dio una mirada al futuro y su gran palmarés: "Son mis cuartos Juegos; demasiado feliz. Muchos equipos internacionales me han invitado a buscar las olimpiadas en el hielo. Ya no sé qué más me queda ganar como patinador. He sido campeón mundial, Odesur, panamericano, tengo todos los títulos que soñé. Siempre pensé en buscar nuevas metas".

"Desde que me puse los patines me propuse quedar campeón panamericano. Es la revancha de Toronto. Siempre pensé en el oro, nunca pensé en el segundo, tercer o cuarto lugar. Quería llegar en mi mejor performance, lo logramos, aquí estamos", agregó.

"Esto es para todos los niños, para todos los jóvenes que se levantan en la mañana luchando por sus sueños. Es posible", sumó.

"No tengo palabras para explicar lo que siento. Lo único que sé y tengo claro es del trabajo que se hizo, el sacrificio. El cien por ciento fue una lucha constante. En cada entrenamiento dejé el alma. Feliz que haya sido así", añadió.

Silva, actual monarca mundial y ahora panamericano, buscará un nuevo oro en la acción de 500 metros distancia, este domingo 5 de noviembre desde las 09:20 horas (12:20 GMT).