Entrenador Marcelo Gajardo se defendió de acusación de Poulette Cardoch: Tenían que correr las que estaban mejor

El entrenador de atletismo Marcelo Gajardo se defendió de las acusaciones de Poulette Cardoch, quien lo culpó públicamente en redes sociales por haberla sacado de la carrera de relevos 4x400 en los Juegos Santiago 2023, señalando que lo hizo "por el bien del equipo", ya que "tenían que correr las que estaban mejor".

En diálogo con Deportes 13, Gajardo contó su versión y aseguró que las atletas sabían de antemano que él iba a tomar la decisión sobre quién debía correr el día anterior a la competencia.

En esa línea, sostuvo que no vio bien a Cardoch y tampoco a Berdine Castillo; y por el contrario, defendió su decisión de apostar por Violeta Arnaíz y Fernanda Mackenna, ya que ambas habían mostrado buenas marcas solo una semana antes en Colombia.

"Lamentablemente, Poulette daba por hecho que al tener una mejor marca hace dos meses estaba segura en el equipo. Y no. Si a mi me pusieron como encargado de la posta era para tomar decisiones. Tenía que poner a las que estuvieron mejor en el momento y claramente Fernanda Mackenna estaba mejor que Poulette", explicó.

Gajardo argumentó que la reacción negativa en su contra fue porque "Poulette entrena con el jefe de área de velocidad de la Federación y Berdine Castillo entrena con el hijo del presidente de la Federación (Juan Luis Carter)".

Minutos después, la decisión de Gajardo fue revertida, en medio de fuertes discusiones. Cardoch y Castillo fueron reintegradas en el equipo titular, aunque Poulette decidió finalmente no correr.

"Yo fui inocente, buscando lo mejor para el equipo. Estábamos en unos Juegos Panamericanos y tienen que correr las que están mejor en el momento. No las que estaban mejor dos meses atrás", reiteró Gajardo.

"En ese momento llegó Ximena Restrepo y ella no podía entender cómo me podían estar pasando a llevar. Hay comentarios de que yo me deje influenciar por Ximena, pero la decisión la tomé yo solo. Lo mismo ocurre con la mamá de Fernanda Mackenna, vicepresidente del Comité Olímpico. Nada de eso. Por mis hijas que la decisión la tomé 100% por el equipo. Por temas políticos en el equipo pasó esto que me tiene muy mal parado a mí", aseveró.

Finalmente, contó que ha recibido apoyo de Martina Weil y de "gente cercana al atletismo y que me valora", que no ha podido dialogar con gente de la Federación Atlética para resolver la controversia y buscará asesoramiento para evaluar acciones legales.

"Voy a asesorarme y ver cómo lo hago. Yo trabajo para el Club Deportivo de la Universidad Católica, no por la Federación. Nunca he recibido un peso de ellos. Por Santiago 2023 no recibí nada. Es la UC quienes deben tomar una decisión por mi situación contractual. Yo me debo a mis atletas. Si ellos quieren tomar represalias, no me llevarán a las próximas competencias y eso lo tengo claro", concluyó.