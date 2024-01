"Insólito": Jefe del área de velocidad de Fedachi lamentó revocación de castigo a Ximena Restrepo

La polémica decisión del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, revocando las sanciones a Ximena Restrepo y Marcelo Gajardo por el escándalo de Santiago 2023, sumó nuevas reacciones, ya que Juan Pablo Raveau, jefe del área de velocidad de la Federación Atlética de Chile, se pronunció al respecto.

"Me parece insólito. Además, que pretendan castigar a los abogados pidiendo que los saquen de su cargo. Tampoco tuve fe en que esto llegase a un buen puerto y el tiempo me dio un poco la razón. Cuando me preguntaron que me parecía el castigo dije que estaba bien, pero no esperaba mucho más", expresó en El Mercurio.

Tras esto, Raveau complementó lo dicho expresando que: "En todos estos cargos es difícil que se proceda a dar un tipo de sanción. Siempre queda en nada, la cosa se diluye".

"Para mí, Marcelo Gajardo fue el gran responsable. La sanción que se le va a dar de un año tampoco importa. Soy yo el que está a cargo del área de velocidad y mientras esté, él no va a dirigir ninguna selección. Perdí toda confianza. No vamos a nominar una persona que no respeta los lineamientos que damos como la federación", sentenció.

El mismo Raveau aseguró hace algunos meses que Restrepo lo "garabateó e intentó influir con su cargo" en una polémica posta 4x400 de Santiago 2023, en la que se excluyó a Berdine Castillo, pese a que tenía una marca mejor que otras competidoras en la previa de la competencia.