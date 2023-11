La historia del seleccionado paralímpico que fue sparring de Sampaoli en la U

El fútbol para jugadores con parálisis cerebral ha sido uno de los deportes paralímpicos que más atención ha recibido de parte de los fanáticos en los Juegos de Santiago 2023, siendo Leonel Guzmán uno de los jugadores que más ha despertado interés entre quienes han llegado al Estadio Bicentenario de La Florida.

Esto, porque Guzmán fue futbolista convencional e incluso estuvo en una selección sub 15, y fue sparring del equipo que comandó Jorge Sampaoli en Universidad de Chile.

"Así es, estuve en la U de Sampaoli. Fui sparring del equipo de todos esos cracks. Mi amigo era el 'Seba' Martínez; después, los cercanos eran el 'Leo' Valencia, Ángelo Henríquez, Eduardo Vargas, Charles Aránguiz y 'Firuláis' Contreras, que fue el que me peló la cabeza cuando me estaban haciendo debutar en un amistoso en Concepción. Me llevaban de suplente. Me formé en la Unión Española con Manuel Rodríguez y el 'Coto' Sierra como entrenadores; estuve en la selección chilena convencional de César Vaccia, y en la U de 2010-2011, los mejores años del club, fui sparring de Sampaoli hasta que me cortaron", contó Guzmán a El Mercurio.

El deportista contó que fue Sebastián Beccacece quien lo cortó: "Yo creo que fue porque le caía mal, nomás. Una vez, en un entrenamiento, le hice un hoyito a Sampaoli y Beccacece se enojó mucho, me gritaba '¡¡¡nooo, nooo, Guzmán, nooo!!!'. Mala clase Beccacece. En juveniles hacía tremendos partidos, Sampaoli me felicitaba, pero Beccacece nunca nada, puros palos me tiraba", narró.

Luego se fue Barnechea y estuvo también en Municipal La Pintana, pero un accidente truncó su carrera cuando se aprestaba a firmar por Cobreloa.

"Me atropellaron en la carretera rumbo a Viña o Valpo, no recuerdo bien. Fue el año en que hubo un megaincendio y cambiaron el sentido del tránsito. Me bajé del auto, me atropelló uno primero, que me lanzó a la otra pista y ahí me pasó por encima un camión Brinks", contó.

"Porque nos perdimos en el camino; yo iba de copiloto, me bajé a preguntar cómo regresar a Santiago y no me di cuenta de que habían cambiado el sentido del tránsito por el incendio. Volé y me atropellaron. Mi hermano menor vio todo, fue terrible para él, estuvo con crisis de pánico y otras cosas. Él era extraordinario para el fútbol, y desde entonces no quiso seguir. Yo me iba al primer equipo de Cobreloa y él a la Sub 17", añadió.

"Estuve en coma un mes y 15 días, me tuvieron que reconstruir entero, el 80% de mi cuerpo. Estoy vivo de milagro. Imagínate que los doctores habían juntado a mi familia para que se fueran a despedir de mí, si me dieron 24 horas de vida. Me reconstruyeron la cadera derecha, canilla, tenía las dos rodillas fracturadas, muchas costillas rotas. El camión me quebró entero. Tengo fierros por todo el cuerpo, paso un detector de metales y suena. Me sacaron piel de la pierna derecha para hacer injertos en la pierna izquierda donde me pasó una rueda. Me demoré un año en volver a caminar, y eso ya era increíble. Hace tres años tenía muchos más problemas, era clase 2 con opción de clase 1 en Fútbol Parálisis Cerebral. Entre los daños que siguen están los problemas de memoria, olvido muchas cosas rápidamente y otras simplemente no las recuerdo. En mi cerebro algo se salió de su lugar y no volverá más a estar donde estaba. Eso hace que repita cosas que dije o escribí. Hace tres años me costaba correr más, patear el balón, hacer cambios de ritmo. Parecía imposible que volviera a caminar y cuando di mis primeros pasos fue... solo fuerza mental", expresó.

"Tengo una nueva vida, estoy con una mujer maravillosa, nos fuimos a vivir a Villarrica hace ocho meses, mi familia está más unida que nunca. El kinesiólogo me dice que es como si no hubiese pasado nada. Sí, me tuvieron que reconstruir, pero ahora le cuento al mundo que soy feliz", completó.