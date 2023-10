La Roja Femenina se mide con Estados Unidos en una dura semifinal de Santiago 2023

- Revisa el especial de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

La selección chilena femenina de fútbol afrontará un desafiante escollo ante Estados Unidos en las semifinales de Santiago 2023, luego de diferentes realidades de ambos lados en primera ronda.

Chile no terminó de afianzar su juego a lo largo de los tres cotejos anteriores. En el debut venció 1-0 a Paraguay, pero tuvo un pálido accionar en su derrota de 3-1 ante México, donde no tuvo claridad y además lamentó una tarde-noche para el olvido de Christiane Endler en portería.

Sin embargo, la delantera se destapó con un 6-0 a Jamaica que selló la clasificación de La Roja a la instancia de los cuatro mejores conjuntos.

Las dirigidas por Luis Mena apuntan a llevarse una presea, especialmente la de oro. Así lo evidenció la volante Yanara Aedo en la previa, que quiere instalarse en la final para asegurar medalla. En caso de perder, se tendrá que jugar por el bronce.

[VIDEO] Yanara Aedo: Vamos a intentar meternos a la final y asegurar medalla directa #CooperativaContigo #Santiago2023 @LaRoja https://t.co/g7UXydnuAs pic.twitter.com/u5AKlUxD9j — Al Aire Libre en Cooperativa (@alairelibrecl) October 30, 2023

El equipo norteamericano viene de una demoledora fase de grupos, donde avanzó con campaña perfecta y dos goleadas: Un 6-0 a Bolivia en el debut y un 4-0 a Argentina por la última jornada. En su segundo duelo batieron 3-1 a Costa Rica.

Pese a que la competencia femenina, a diferencia de la masculina, no tiene restricción de edad, el equipo estadounidense no supera los 17 años, elemento que no movió el favortisimo, ya que su país es potencia mundial del balompié de mujeres.

Las vencedoras tendrán como rival al elenco que triunfe en el duelo de México y Argentina, contendiente que ya estará confirmado, pues el referido choque será a las 17:00 horas en Valparaíso.

El encuentro de chilenas y estadounidenses en la cancha del Estadio Sausalito de Viña del Mar arrancará a las 20:00 horas de este martes 31 de octubre, y podrás seguir el resultado en AlAireLibre.cl.