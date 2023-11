Luis Mena y conflicto por las arqueras: Todas las decisiones deportivas pasan por mí

- Revisa el especial de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

El técnico de la selección chilena, Luis Mena, se refirió al papelón vivido por la Roja Femenina luego de quedarse sin arqueras para la definición por el oro luego de las salidas de Christiane Endler y Antonia Canales, y aseguró que la idea era competir con lo mejor en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

"Nuestra idea principal era competir con las mejores. No había solo un acuerdo de palabra, porque estaba escrito en correos que Antonia se podía quedar un tiempo más. Si yo hubiese sabido que eso iba a pasar -que Antonia Canales debía regresar a España-, sin duda que alguna de las dos arqueras no iba a estar y hubiese nominado a una del medio chileno. Las bases iban cambiando, se nos dijo que se podía cambiar por lesión, después nos dijeron que no", dijo en conferencia de prensa.

Mena intentó restarle importancia y pasó a destacar el nivel del elenco nacional: "Después de haber tenido muchos momentos ingratos, donde quedamos fuera de un Mundial, y era una selección muy alicaída, y hoy nadie habla de lo bien que se juega y del buen nivel que se ha mostrado, entonces debemos darle el foco, porque en un momento sentí que no había mucha confianza. Hay errores y todas las decisiones deportivas pasan por mí, y eso me sirve para el crecimiento, pero lo importante es que hoy estamos peleando el oro", expresó.

"Este es el inicio de un proceso donde se está haciendo una reestructuración con jugadoras jóvenes, y nadie habla de eso, entonces estamos orgullosos de lo que hemos realizado", añadió.

"El gran pecado fue confiarnos en el acuerdo con el club de Antonia -Valencia-. Esto de verdad lo habíamos visualizado de esa forma, y nunca esperamos que se diera así. Mañana nos vamos a presentar a ganar, hay situaciones que debemos mejorar y corregir. Yo llevo cuatro meses y hay situaciones que me sirven para corregir, no lo tomo a la ligera", complementó.

La Roja enfrenta el viernes a México con el oro panamericano en disputa.