Medidor de la marcha femenina tras bochornoso error: "Fue culpa mía"

Marcelo Ithurralde, se refirió al bochornoso error en la medición de la marcha femenina en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, y aseguró que no es necesario buscar responsables dado que él es el único culpable de lo ocurrido.

"Llevo 15 años en esto y es primera vez que me pasa", comentó a El Mercurio.

"Me equivoqué. Yo no vi la... yo tenía las marcas realizadas, había varias... era de noche y puse mal la marca, no la... esa es un error mío", añadió.

Al ser consultado respecto a quién es el culpable, Ithurralde expresó que "es mi responsabilidad".

"Soy el responsable, no le den más vueltas. No le podemos echar la culpa a otro si yo no chequeé lo que hizo la gente que colocó los conos, fue culpa mía", complementó.