Ministra Tohá pidió que no se especule y confirmó solicitud de asilo cubana

La ministra del Interior, Carolina Tohá, pidió no especular sobre la situación de ocho atletas cubanos que abandonaron por su cuenta la Villa Panamericana tras la clausura el pasado domingo de los Santiago 2023 y confirmó que solo un persona de la delegación se acercó a las autoridades a solicitar refugio.

Los deportistas "perfectamente pueden estar en Chile haciendo turismo. No sabemos cuál es su paradero hoy día. Solo una persona, pero que no es parte del grupo del cual se ha estado hablando, se acercó a hacer una solicitud de refugio y en ese caso lo que sucede es que hay un procedimiento para estudiar el caso, ver si es atendible la solicitud y mientras se hace ese estudio".

Una vez iniciado ese trámite "se otorga un permiso especial (de ocho meses) mientras se hace el estudio", explicó sin ofrecer detalles de quién hizo la solicitud.

Respecto a los otros atletas que medios cubanos dicen que se fugaron la ministra advirtió que antes de sacar conclusiones se debe esperar a que expire la visa para poder saber "si dejaron el país dentro del plazo o no fue así. Pero como todavía no hemos llegado a esa fecha, no podemos adelantarlo".

De acuerdo con fuentes periodísticas cubanas, los deportistas que separaron de la delegación oficial son seis jugadoras del equipo femenino de hockey de césped -Yunia Milanes, Jennifer Martínez, Yakira Guillén, Lismary González y Helec Carta y Geidy Morales- y el medallista de bronce en 400 metros vallas, Yoao Illas más un octavo del cual no ha sido dada a conocer la identidad.