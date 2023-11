Presidente Boric: ¿Por qué no soñar más alto, por ejemplo con los Juegos Olímpicos del 2036?

El Presidente Gabriel Boric brindó un discurso luego que recibió a la delegación del Team Chile que participó en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y dejó abierta la oportunidad de al menos soñar con alberar unos Juegos Olímpicos en el futuro en nuestro país.

El Mandatario señaló en sus palabras que "es para mí un honor estar con ustedes acá, lograron algo que a nosotros que estamos en política nos cuesta mucho, que es unir al país, y lo lograron con su esfuerzo, preparación, garra y energía, con la actitud que contagiaron a todo el país. Espero que ese contagio dure mucho tiempo, porque si algo se demostró en estos Juegos Panamericanos es que cuando nos unimos detrás de la misma bandera podemos sacar cualquier desafío adelante".

"Acá quiero destacar que hay algunas cosas que no se ven, lo han dicho varios deportistas cuando fueron entrevistados y lo repetía Valentina -Toro-, que esto no sea cada cuatro años, y para eso todos tenemos que hacer un esfuerzo adicional, partiendo nosotros como Gobierno, porque acá estamos agradeciendo, pero también adquiriendo un compromiso existencial con el deporte", siguió.

Complementó que "el deporte nos hace demasiado bien como sociedad, nos une, nos da disciplina, nos da sentido de esfuerzo, tiene una profunda relación con la identidad nacional, inspira a todas las generaciones... pensemos cuántos jóvenes hoy van a querer dedicarse a alguno de los deportes que vieron quizás por primera vez en televisión o en persona, porque fueron 1.300.000 personas que asistieron a los estadios, y no solo en Santiago, sino también en Pichilemu, San Pedro de La Paz, en Viña del Mar, y lo siguieron desde todas las regiones".

"Además hay mucha gente que estuvo involucrada, y acá quiero hacer una mención especial a las familias de los deportistas, porque las familias de los deportistas han sostenido junto con el esfuerzo propio, el esfuerzo cuando como Estado y sociedad no hemos estado lo suficiente, me ha tocado conocer historias de mucho esfuerzo y de privaciones que decía el otro día en una de las actividades que tuvimos que no hay que romantizar, porque la precariedad con la que viven los deportistas de alto rendimiento muchas veces en Chile es algo que tenemos que apostar y trabajar para terminar y otorgarles condiciones que sean dignas, porque lo que están haciendo es un trabajo y merece ser reconocido como tal", expresó.

"También pienso en sus equipos, sus entrenadores y entrenadoras. Hay muchas cosas que no conocíamos. Acabo de firmar una pelota de sóftbol, y no sabía cómo se jugaba. Antes de ver a Lucas -Nervi- no tenía idea cómo se hacía la vuelta y media del lanzamiento del disco o para qué decir las reglas del judo y todas esas cosas nos llevan a entender que hay un mundo gigante por explorar pero que eso lo tenemos que mantener vivo cuando se apaguen las cámaras, y es una pega que tenemos que hacer en conjunto, Estado, federaciones, sociedad civil y deportistas, todas las federaciones tienen imponerse mejores exigencias, las federaciones tienen que mejorar la pega que hacen y desde el Estado tenemos que estar disponibles para ayudar en ese proceso, porque estamos orgullosos de ustedes, pero podemos hacerlo mejor aún", manifestó..

"Hoy sentamos un nuevo piso, pero el techo es infinito, el techo es el cielo en esto y creemos que se puede llegar más lejos. Se rompió el récord de medallas, 79 más la de Fiu, 80, y sonm 81 con la de eSports que no fue lo suficientemente reconocida", expuso.

Subrayó que "para que se hayan logrado esas 81 medallas hay muchísimo trabajo previo. Pienso en el caso del judo donde un deportista magallánico, Jorge Pérez, en un momento contó que estuvo a punto de dejar de entrenar y esas situaciones por las que pasan permanentemente muchos deportistas, que es algo en que como Estado lo podemos hacer mejor y que no tengan que hacer bingos, rifas o sacrificando a veces a un hermano o una hermana en términos económicos, para poder sacar esto adelante".

"Como Presidente de la República quiero hacer un compromiso y lo tomo en conjunto con Jaime Pizarro, Antonia Illanes, Harold Mayne-Nicholls, Miguel Angel Mujica y con toda la gente que ha estado detrás de la organización de esto, de ponernos metas más ambiciosas, de poder estar mejor a la altura de lo que hemos vivido, porque esto nos ha hecho bien como chilenos", manifestó.

"También destaco el trabajo de las y los voluntarios, nos emocionamos cuando fueron cerca de 16.000 personas que voluntariamente estuvieron ayudando en el día a día para que esto saliera bien", remarcó.

"Quiero recordar que había algunos agoreros que decían que esto no iba a salir bien, pero ese deporte que no está reconocido como olímpico, pero que es muy practicado por algunos que es el chaqueteo, queremos decir que no lo vamos a reconocer y que acá lo importante es que realmente cuando nos unimos sacamos las cosas adelante. Son estos amplios consensos nos tienen que contagiar como país para los desafíos que tenemos por delante", lanzó Boric.

"Muchas gracias, estamos profundamente orgullosos con ustedes como socieedad, cuenten con noostros como Gobierno, pero sobre todo como Estado, para seguir colaborando y hacerlo mejor de lo que lo hemos hecho, porque nos dieron una tremenda lección de que podemos aspirar por más y por qué no soñar más alto, por ejemplo, con el 2036 en los Juegos Olímpicos. Son un orgullo para la patria y vamos a seguir encontrándonos. Gracias Fiu por la alegría desbordada, gracias a los equipos por el trabajo y al público que llenó los estadios", terminó.