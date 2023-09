Presidente Boric recibió el Fuego Panamericano: Santiago 2023 es unidad y alegría

El Presidente Gabriel Boric encabezó una emotiva ceremonia este sábado en el Cerro Santa Lucía, en donde recibió el Fuego Sagrado que fue traído desde México para encender el pebetero en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, que se celebrarán en nuestro país desde el 20 de octubre hasta el 26 de noviembre.

En la ceremonia, el Mandatario realizó un discurso donde manifesto el honor para Chile ser sede de un evento de esta magnitud y remarcó: "Toda actividad está relacionada con Santiago 2023 es alegría, se desborda el optimismo, la unidad, y eso en política se extraña".

"Es un encuentro de diferentes culturas, he ido sintiendo lo que genera poco a poco este evento. Cuando llegamos al gobierno, nos advirtieron de que esto podía ser complicado. Esto es un evento de Estado, invitamos a los exPresidentes Bachelet y Piñera a este evento, pero no pudieron venir. El Centro Acuático no tenía ni diseño, pero pusimos el pie en el acelerador", agregó la autoridad.

Boric agradeció a las autoridades encargadas de la organización de Santiago 2023, con palabras para Neven Ilic, presidente de Panam Sports, el ministro del Deporte Jaime Pizarro y la subsecretaria Antonia Illanes, y también a la exministra Alejandra Benado y "a los ministros de gobiernos anteriores", recordando el trabajo realizado para los Juegos.

También destacó "el legado de los Juegos" por la infraestructura que quedará en el país: "Trascenderá las fronteras del deporte, le va a cambiar las cara de a los lugares donde se realizarán".

"Tenemos todas las condiciones para tener unos Juegos preciosos. Hemos invertido más de 580 millones de dólares, pero no lo vemos como un gasto, es una inversión. Va a actualizar y mejorar nuestra infraestructura deportiva y dinamizará nuestra economía, recuperar espacios públicos y una cultura de vida más sana. Queremos que estos juegos despierten vocaciones deportivas, me incluyo", resaltó.

De igual modo, elogió a todos los deportistas del Team Chile y ParaChile, señalando que están esperando sus éxitos, aunque subrayó: "No estamos acá para poner presiones, estará acá ya es un tremendo éxito, como Los Cóndores en el Mundial (de Rugby). Es un tremendo orgullo".

Finalmente, hizo un llamado "a chilenos y chilenas a que se sumen a esta fiesta deportiva y ciudadana. Estos Juegos no son de un Gobierno, pertenecen a Chile entero".

Tras el discurso, las ministras Carolina Toha y Camila Vallejo, junto al ministro Pizarro, encendieron tres antorchas que recorrerán todos los rincones de Chile hasta el día del inicio de los Juegos, el 20 de octubre.

La ministra Toha viajará a la comuna de Visviri, en la zona más septentrional de Chile, mientras que Vallejo llegará hasta Puerto Toro, un pueblo de Cabo de Hornos; y el "Káiser" Pizarro irá a Isla de Pascua.