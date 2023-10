Presidente Gabriel Boric recibió al Team Chile en La Moneda ad portas de Santiago 2023

En una ceremonia realizada en el Palacio de La Moneda, el Presidente, Gabriel Boric, junto al ministro del Deporte, Jaime Pizarro, recibieron al Team Chile para entregar su apoyo de cara a Santiago 2023, megaevento próximo a su inicio el 20 de octubre.

"A veces veo las rutinas de sus ejercicios y digo 'esto es casi tan exigente como ser Presidente de La República. Me imagino lo duro y todo el sacrificio que ha significado para ustedes estar hoy acá; las levantadas temprano, la disciplina, el dejar muchas veces de vivir como sus pares, me parece realmente notable y sepan que tienen todo nuestros respetos", expresó Boric.

"También tienen nuestro respeto sus familias, que seguro han hecho miles de pequeños sacrificios; juntar las lucas cuando el Estado no estuvo a la altura para apoyarlos, cancelar cosas para poyarlos, los que son de regiones y lo difícil de salir de la casa para competir en el alto rendimiento", sumó

"Vamos a estar ahí durante todo lo que duren los Panamericanos y Parapanamericanos. Estos Juegos también tienen esa magia de la inclusión y visibilizar cuestiones. Me saco el sombrero por todo lo que han trabajado para llegar", añadió Su Exelencia.

"Esto es una cruzada nacional, acá no hay distinciones políticas. Todos debemos contagiarnos, es un logro de todos, no de este gobierno en particular. Nadie puede sacar provecho de una pega tan transversal. Los políticos no somos los principales protagonistas", finalizó el Presidente.

La delegación, tras el discurso del jefe de Estado, posó junta a la bandera nacional.

Los Panamericanos se extenderán hasta el 5 de noviembre para dar paso a los Parapanamericanos, entre el 17 y 26 de noviembre.

¡Vamos @TeamChile_COCH! Presidente @GabrielBoric recibe en La Moneda a deportistas que representarán al país en #Santiago2023 https://t.co/GIzhUOYL1F — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) October 10, 2023