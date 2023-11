[PROTAGONISTAS] Zhiying Zeng, la tenimesista de origen chino y corazón chileno

- Revisa el especial de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Con una medalla de bronce ganada en el tenis de mesa por equipos de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, Zhiying Zeng se ganó el corazón de los chilenos con su historia de vida y con su particular estilo de juego.

Zhiying, o "Tania", como le dicen sus amigos y amigas en Iquique, su ciudad de adopción desde que en 1989 con 22 años llegó al país para dedicarse al comercio en la Zona Franca, tiene hoy 57 años, y tras volver a practicar el tenis de mesa se adjudicó el derecho de representar a Chile en la cita polideportiva en un selectivo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tania Zeng (@taniazengchile)

"Pensé que nunca más iba a jugar tenis de mesa, pero como retomé y jugué muchos campeonatos, me dio confianza. Entonces, fue ahí cuando me invitaron a un selectivo y me vine a presentar", contó a Olympics.com

Luego, hizo una notable previa al ser medallista de plata en individuales, dobles y equipos femeninos en el Campeonato Sudamericano celebrado en Lima en 2023 para luego ser parte del Team Chile en el panamericano específico en La Habana, donde alcanzó los cuartos de final.

En los Panamericanos se ganó páginas y entrevistas luego de ganar en su partido debut a la dominicana Eva Brito con un estilo parsimonioso, defensivo y de mucho efecto.

Y ella sintió ese cariño: "Me estoy sintiendo muy querida. Me apoyan y dicen mi nombre. En el tercer set empecé a agarrar confianza porque finalmente pensé que la gente está conmigo y yo estaba jugando apretada. Me ayudó mucho porque dije la gente grita y grita y no estoy sola", dijo Zeng en un español aún marcado por su origen chino.

Luego, en segunda ronda sufrió una dura derrota, pero a esa hora ya se había ganado el cariño del país deportivo.

"Chile me dio todo. Estoy muy feliz en Chile. La vida me ha tratado muy bien aquí. Tengo hijos nacidos acá y yo me siento parte de él", contó Zeng, quien sueña con seguir aportando al tenis de mesa chileno.

"Sueño con los Juegos Olímpicos, como todos los deportistas", comentó.

Ya con la fama a cuestas, Zeng consiguió una medalla de bronce en el equipos femenino y sumó junto a Daniela Ortega y Paulina Vega en la lista de metales logrados por el Team Chile.