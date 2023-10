Sammis Reyes se sumará a las transmisiones de Canal 13 para Santiago 2023

Sammis Reyes, el primer chileno en llegar a la NFL en Estados Unidos, siguió los pasos de otros destacados deportistas nacionales como Tomás González, Natalia Duco y Alberto Abarza; para sumarse a las transmisiones oficiales de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en Canal 13.

"Me habían llegado oportunidades de comentar deportes en otros países, pero me interesó cubrir a Chile, ya que es la gente que yo quiero ir a ver. Además, para mí no había un mejor lugar que Canal 13, porque en mi casa era el canal que mejor se veía y para mí, ver deportes era algo de todos los días. Estoy muy entusiasmado, esto es cumplir otro sueño. Entre más edad tengo, más me doy cuenta que tengo muchos objetivos", aseguró.

El deportista que hace unos meses anunció su retiro tras sufrir una conmoción cerebral, afirmó también que se preparó intensamente en cuanto a expresión como en conocimientos para aparecer en televisión.

"Uno de los grandes desafíos que tengo es que pienso en inglés, entonces tengo que traducir las palabras en mi cabeza antes de hablar. También voy a tener que hablar de diferentes deportes que nunca he hecho. Pero yo sé lo que significa ser un deportista, especialmente para un evento como éste, y creo que estoy capacitado porque, dada mi experiencia, si hay alguien que puede conocer otras disciplinas rápidamente, soy yo", señaló.

Finalmente, Sammis expresó que formar parte de este evento es "un honor, pero también es una responsabilidad muy grande que me tomo muy en serio, porque va a haber muchos niños y niñas mirando. Así, un niño de 11 años ve hándbol, tenis o golf por primera vez, puede desear practicarlo y ser el próximo campeón de nuestro país".

Portador del fuego

La presentación oficial de Sammis Reyes se llevará a cabo este martes 17 de octubre, cuando Canal 13 se convierta en el primer medio que porte la llama en una ceremonia que será transmitida en vivo desde las 19:00 horas (22:00 GMT) por la señal T13 en vivo y desde las 20:15 horas en la señal abierta.

El exdeportista de la NFL transportará el fuego hasta el canal, donde se hará la entrega del elemento al campeón paralímpico de natación Alberto Abarza. Tras esto, pasará de mano en mano hasta que el gimnasta Tomás González lo lleve hasta el patio central de las instalaciones.