Sammis Reyes anunció su retiro de la NFL tras sufrir una conmoción cerebral

Sammis Reyes, el primer chileno en llegar a la NFL en Estados Unidos, anunció en sus redes sociales que decidió retirarse de la liga de fútbol americano, tras haber sufrido una conmoción cerebral.

En un emotivo video de agradecimiento, Reyes explicó lo que sucedió: "Hace unas dos semanas sufrí una conmoción cerebral que ha persistido por un poco más tiempo del que esperaba".

"Fue después de siete días sin dormir y síntomas dolorosos que me di cuenta que esto no me estaba haciendo bien a mi o a mi familia. Estoy sentado aquí con emociones encontradas, porque he decidido retirarme de la NFL", aseveró.

Además, explicó las razones de su drástica decisión.

"Duele no saber hasta dónde podría haberme llevado mi talento. Pero sé una cosa, nunca me perdonaría si no pudiera ser el mismo marido, el mismo hijo, el mismo amigo, y la misma persona que era antes si no cuido mi salud", comentó.

Finalmente, agradeció a sus seres queridos y a la NFL "por brindarme una oportunidad que cambió mi vida".

Reyes llegó a Estados Unidos con 14 años, y tras estar vinculado con el baloncesto, dio el gran salto al fútbol americano.

Su periplo lo llevó por Washington Football Team, Toronto Argonauts en Canadá, hasta que llegó el debut profesional en New Orleans Saints. Posteriormente estuvo en los Chicago Bears y su última estadía fue en Jacksonville Jaguar.

Revisa el video de Reyes a continuación: