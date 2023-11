Santiago 2023: Chile perdió ante Cuba en el cierre de la fase grupal del polo acuático

El Team Chile sufrió una derrota por 13-9 ante Cuba este miércoles en el cierre de la fase grupal del polo acuático, quedando definidos los cruces de cuartos de final de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

El partido fue el último del Grupo B, donde ambos equipos llegaban sin victorias. Con ese panorama, fueron los cubanos quienes estuvieron más efectivos en el arco rival y se quedaron con los tres puntos.

El marcador de los cuartos fue 2-2, 3-4, 4-1 y 4-2 para consumar la victoria por 13-9 de los cubanos, quienes en los cuartos de final enfrentarán a Brasil.

Chile, por su parte, enfrentará a Estados Unidos, país que ganó el Grupo A con solidez y contundencia.

Los partidos cuartos de final polo acuático, que en estos juegos asigna cupos a París 2024, serán este jueves en los siguientes horarios:

• 15:00 horas: Brasil vs Cuba.

• 16:30 horas: Puerto Rico vs Argentina.

• 18:00 horas: Estados Unidos vs Chile.

• 19:30 horas: México vs Canadá.