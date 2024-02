"Un peso más y nos quedábamos sin Juegos": La respuesta de Pablo Squella a Mayne-Nicholls

El ministro del Deporte durante el Gobierno de Michelle Bachelet, Pablo Squella, usó sus redes sociales para responder al emplazamiento realizado por Harold Mayne-Nicholls en una entrevista y explicó por qué se aprobó un presupuesto inicial de 187 millones de dólares.

"Creo que hay varios exministros desde 2018 que deberían dar algunas explicaciones. Por ejemplo, el ministro del Deporte (Pablo Squella) y de Hacienda (Rodrigo Valdés) de la Presidenta Bachelet deberían explicar cómo concluyeron que se podrían hacer estos Juegos con 170 millones de dólares si Toronto 2015 supuso una inversión de 2.100 millones y Lima de 1.200 millones. No sé qué cálculo hicieron", dijo el director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023 a LUN.

Ante ello, el exatleta explicó que "el presupuesto aprobado por la Presidenta Bachelet fue de 187 millones de dólares. Un peso más y nos quedábamos sin Juegos".

Luego comentó que "a esos 187 millones US$ se le suman unos 130-150 US$ de la Villa Pana y Parapanamericana".

Sobre la infraestructura, Squella comentó que "no se pensó construir ninguna infraestructura nueva, salvo las canchas de hockey césped. En caso de que hubiera necesidad de otro recinto adecuado, se podría haber construido con presupuesto regular del IND 2019-2023. Los recintos disponibles en ese momento, se adecuarían cómo la piscina del Nacional, Tiro en Lo Aguirre, Ecuestre en Quillota, etc, etc. Recordar que por propia iniciativa de Panamsports los Juegos debían ser austeros para abrir interés de países más pequeños en organizar unos Juegos".

"Con la experiencia de 40 años en el deporte y organizando diferentes eventos no menores, JAMAS se me habría pasado por la cabeza conformar un Comité Organizador absolutamente jibarizado....con mucho personal contratado con demasiada antelación, con sueldos obscenos....", añadió.

"El destiempo con que las autoridades posteriores definieron construir las nuevas instalaciones y los atrasos, motivados (en parte) por estallido y pandemia, hizo que termináramos invirtiendo el triple de los recursos que significaban edificar dichas construcciones", finalizó.