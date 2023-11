Vicente Almonacid contó promesa pactada con Tamara Leonelli: Ella cumplió y ahora yo confirmé

Tras obtener la presea dorada en los 200 metros combinados en clase SM8, el nadador chileno Vicente Almonacid compartió su emoción respecto al logro, mencionando las claves que lo ayudaron a vencer y agradeciendo el apoyo recibido.

"Fue una carrera emocionante de principio a fin. En los primeros 100 metros el mexicano Luis Andrade me pasó, es muy rápido en esos estilos y sabemos que nuestro fuerte era pecho, ese mi estilo principal. Apostamos a pasarlo ahí y sacar la mayor cantidad de ventaja posible", comenzó mencionando el para atleta nacional.

Tras esto, el "Tigre" agradeció el apoyo recibido a todos los asistentes y a la máxima autoridad del país: "Toda la gente en la grada, fue impresionante y les agradezco a ellos. El Presidente (Gabriel) Boric también, ayer me mandó un mensaje y nos llenó de energía saber que una autoridad tan importante está pendiente, preocupado e impulsando el deporte paralímpico. Es un orgullo.

"Me caracteriza la resiliencia como deportista, tengo esa palabra tatuada ya que he pasado por muchos desafíos importantes en los Juegos Olímpicos, el Mundial de Madeira y este año con dos lesiones que me impidieron desarrollar la temporada como queríamos", complementó.

Finalmente, Almonacid reveló su promesa con la medallista de oro en para tenis de mesa Tamara Leonelli, diciendo que: "Al ser abanderados nos dijimos que tenemos que cumplir como capitanes del Team Para Chile y saber ganar la medalla. Ella cumplió y ahora yo confirmé eso".

"Muchas veces me dijeron que ser abanderado era mufa y creo que aquí se despejaron todas las dudas que ojalá siga siendo así y todos los abanderados puedan sacar medalla más adelante", sentenció.