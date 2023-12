Villavicencio: Que Chile haya podido conocer los deportes paralímpicos es un gran logro

El presidente del Comité Paralímpico de Chile, Sebastián Villavicencio, valoró la participación del público en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023, sobre todo que hayan conocido el deporte paralímpico.

"Pasados un par de días hemos conversado con mucha gente en todo ámbito y todos nos felicitaron bastante. Nuestros deportistas, principalmente. Teníamos una mirada súper positiva de cómo iban a ser los Juegos, pero superaron todas las expectativas, desde la participación de la gente que fue un plus fundamental, el apoyo que dieron, la cobertura que le dieron los medios de comunicación, el cómo se dieron a conocer los deportes paralímpicos. Que Chile haya podido conocer los deportes paralímpicos es un gran logro, habíamos tratado de hacerlo por distintas iniciativas y estos Juegos colaboraron en eso de buena manera y la gente lo percibe así también", señaló en nuestra plataforma de Al Aire Libre TV.

"El impacto en los medios de comunicación es algo que nosotros no asimilamos bien, va a pasar un tiempo hasta que nos demos cuenta. Que se hayan transmitido por televisión abierta, que los deportistas hayan competido en vivo, además por radio, medios digitales, lo hacían mucho más masivo".

"Nosotros compartimos con todos los presidentes de los comités paralímpicos, el presidente de IPC, Andrew Parsons, y todos nos felicitaron, por la organización, cómo tratamos a los deportistas, ellos mismos valoraron el impacto".

"Teníamos algo de temor con qué iba a pasar tras los Panamericanos, con el espacio de tiempo entre los Juegos, pero tuvimos una muy buena estrategia. Teletón fue un buen partner, además justo fue el fin de semana anterior. La Teletón tuvo cobertura con el encendido de la antorcha, entonces son cosas que sumaron a que la gente siguiera motivada y acompañara los Juegos. Además, en los Panamericanos hubo una gran aceptación de los deportes en general. Estos Juegos fueron un ghetto y esperamos que la gente se siga motivando", sisguió en la misma línea.

En relación a lo hecho por el Team Chile, "Villa" sostuvo: "Participamos 176 deportistas, más allá de las medallas destacamos que tuvimos participación en todos los deportes. En París vamos a ver cómo se dan las cosas, es difícil superar lo hecho en Tokio 2020 porque obtuvimos seis medallas, dos de oro, la gente a veces no asimila la importancia de eso".

Sobre su experiencia, jugando en la selección de básquetbol en silla de rueda: "No estamos acostumbrados a esto, habíamos jugado algunas veces con un buen marco de público en la Liga Nacional, pero esto superó todo. Más allá de las derrotas que fueron abultadas, la gente nos acompañó. Destaco también la asistencia de los niños que nos veían como ídolos, nos pedían fotos y firmas".

"Lo competitivo sabíamos a lo que íbamos, siempre nos preparamos para hacer el mejor papel posible, estamos tranquilos. Ahora estamos haciendo un balance con la cabeza más fría, de cómo mejorar el básquetbol en silla de ruedas para los próximos desafíos", añadió.

Por último, se refirió a un tatuaje que se realizó tras los Juegos: "Me encantan los tatuajes, está cicatrizando. Era importante hacerse algo, es un Fiu en silla de ruedas jugando básquetbol. Estos Juegos son algo que me marcaron y no se van a olvidar nunca".