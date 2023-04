Alberto Abarza será comentarista de TV en los Juegos de Santiago 2023

El campeón paralímpico Alberto Abarza, ganador de la medalla de oro en los Juegos de Tokio 2020, será parte del equipo televisivo de Canal 13 y comentará los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

"Estar desde el otro lado y comentar lo que uno hace será maravilloso. Poder dar ese feedback como deportista, cuando antes a uno se lo daban, y además con grandes profesionales, es algo increíble", comentó Abarza sobre la nueva faceta que experimentará.

Además, agregó que "lógicamente que a uno lo motiva aún más comentar los Juegos con este equipo. De hecho, eso fue clave para aceptar esta propuesta, el equipo profesional y humano, porque antes ya había tenido ofertas para trabajar en televisión, pero había dicho que no. Y no me equivoqué, porque de inmediato he sentido una cercanía y amabilidad con la gente de deportes de Canal 13, lo que me ha dado más confianza para lo que se viene".

"Es algo tremendo y quiero aprender lo que más se pueda de estos grandes profesionales que voy a tener al lado", añadiendo que "me siento honrado de que se hayan fijado en mí o que hayan pensado que podía ser un aporte, y espero poder hacerlo de buena manera", añadió.

De esta forma, Abarza dirá presente en la transmisión de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023 por Canal 13 y sus plataformas. Los primeros se realizarán entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre, mientras que los segundos tendrán lugar desde el 17 hasta el 26 de noviembre.