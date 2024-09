Una Excelente Noticia: Alberto Abarza recuperó la silla de Ruedas que le habían robado

El mayor deportista paralímpico de Chile, Alberto Abarza sufrió un violento asalto durante el jueves 19 de septiembre, en el cual le robaron, entre otras cosas, su silla de ruedas.

El máximo ganador de medallas en la cita de los Cinco Anillos iba junto a su hija cuando fue víctima de un portonazo en la comuna de Maipú, que llevó a un masivo repudio por lo sucedido, junto con generar una red para que su implemento apareciera.

Cero respeto por el Más Grande 😡https://t.co/KNq4TOmlB6 — Al Aire Libre (@alairelibrecl) September 20, 2024

Alberto Abarza recuperó su silla

En el curso de este sábado el nadador fue avisado que la silla había aparecido, y tuvo que concurrir a la Comisaría de Rinconada para ratificar que era su implemento, el que efectivamente sí era.

Abarza se mostró feliz por este hallazgo: “muchas gracias por haberla acercado, gracias a los que robaron y la dejaron por ahí. Lo demás se lo pueden dejar todo. Agradezco esto que me permite seguir adelante”. Además, el nadador reseño que ahora se puede focalizar con más calma en sus próximos eventos: “mucho más tranquilo, en verdad, me permite ir a los campeonatos que tengo la próxima semana. Eso ya es bueno, no parar e ir a competir afuera”, cerró el deportista que acaba de ganar tres medallas de bronce en los Juegos de París 2024.