Francisco Cayulef, paratenista del Team Chile: “Compartí con Djokovic y Alcaraz en el US Open”

El paratenista nacional Francisco Cayulef, quien representará a nuestro país en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023, contó cómo fue su experiencia en el US Open en Estados Unidos, asegurando que compartió con el serbio Novak Djokovic y el español Carlos Alcaraz, los dos mejores del mundo.

"Vengo llegando del US Open, una gran experiencia. Para todos los tenistas era igual: los mismos hoteles, autos y camarines, me tocó compartir con Alcaraz y Djokovic, fue increíble, no lo podía creer", contó Cayulef en TNT Sports.

"He participado en Olimpiadas y mundiales, pero creo que este ha sido lejos mi mejor evento deportivo. Los Grand Slam tienen una gracia que es que a los tenistas se les trata a todos por igual, tenga o no tenga discapacidad. A todos les dan las mismas garantías. Estaba durmiendo y escuché una alarma. Me pregunté, ¿quién me está despertando? Y era la alarma de (Daniil) Medvédev, que estaba durmiendo al lado mío la siesta", relató entre risas.

Finalmente, remarcó que sus grandes idolos son Marcelo Ríos y Fernando González: "Están por sobre el resto".

Cayulef, de 32 años, es una de las cartas de Chile para conseguir medalla en Santiago 2023. Hasta el momento, ha representado al país en siete mundiales y en dos Juegos Parapanamericanos.