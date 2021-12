María Francisca Mardones repasó momento que vivió en supermercado: Me molestó la falta de empatía

La campeona paralímpica María Francisca Mardones repasó el desagradable momento que vivió en un supermercado luego de intentar pedirle ayuda a una persona que se negó diciéndole 'no tengo plata' en un hecho el pasado sábado 4 de diciembre, justo cuando en todo Chile se llevaba a cabo la Teletón.

"No me dolió que no me ayudara, sino que la falta de empatía", explicó Mardones en diálogo con Las Últimas Noticias.

"Me gustaría decir que no es el deber de nadie ayudar al otro por el simple hecho de tener una discapacidad. La gente se acerca voluntariamente y es rico que tengan esas ganas de colaborar. Pero fue bien desagradable porque la persona asoció mi silla de ruedas con estar pidiendo limosna. Me sentí molesta, dolida y justo era el día de la Teletón. Es como fuerte, y piense ¿cómo será el resto del año? Simplemente iba a pedirle si me podía tomar las bolsas, ayudarme un par de metros y listo. Tenía todo el derecho de decirme 'no te puedo ayudar' o 'no estoy con tiempo'. Lo que me molestó fue que no alcancé a decirle nada y me respondió 'no tengo plata'", añadió.

La deportista nacional contó que "justo no había nadie en ese momento. Después esperé que apareciera otra persona y me ayudó sin problemas. Yo siempre pregunto si tienen la disposición de ayudarme y rara vez me pasan situaciones de discriminación. Generalmente es al revés: la gente es muy amable conmigo".

"Una de las cosas que he aprendido de ser una persona con discapacidad es que uno puede tratar de ser independiente. Hago muchas. Obviamente cuando voy a comprar al supermercado tengo que sacar algo que está en la parte de arriba de un estante pido ayuda", añadió.