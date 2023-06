Presidente Boric recibió al Team ParaChile tras su buena actuación en los Parapanamericanos Juveniles

Con un homenaje en el Palacio de la Moneda, el Presidente de la República Gabriel Boric recibió a la delegación chilena que participó en los Juegos Parapanemericanos Juveniles de Bogotá, Colombia, completando una gran acutación.

"Son un orgullo no solamente para mí, no solamente para el equipo, sus familias, sino que para todo Chile. Los felicito por sus logros en Bogotá, por perseverar, por dar la pelea, por alcanzar estos sueños y me emociona, me motiva muchísimo ver la cantidad de medallas que trajeron a nuestro país", indicó la máxima autoridad nacional.

"Lo que genera el deporte es demasiado enriquecedor para todos. Tenemos que invertir más en deporte, esto no es un gasto. Quiero que el deporte se extienda y se practique en todo Chile", sumó el Primer Mandatario en el evento.

El tenimesista Ignacio Torres, doble oro en Bogotá, agradeció la "bonita instancia" en el palacio de gobierno: "Me gusta que el Presidente se haya dado el tiempo de recibirnos, de demostrar también que el deporte paralímpico está cada vez más fuerte, que nos está yendo mejor y que la discapacidad no es un problema".

El Team ParaChile culminó en el séptimo puesto del medallero con 29 preseas en total, incluyendo 10 medallas de oro, 11 de plata y ocho de bronce.

Ahora, el máximo desafío en el horizonte son los Juegos Parapanamericanos adultos de Santiago 2023, que se realizarán entre el 17 y 16 de noviembre en seis comunas de la capital.