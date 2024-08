Macarena Cabrillana tuvo un arrollador debut en los Juegos Paralímpicos de París 2024

Macarena Cabrillana comenzó con el pie derecho su participación en los cuadros individuales de tenis en silla de ruedas en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

La chilena, clasificada como la número 16 del mundo, se impuso con contundencia a la colombiana Zuleinny Rodríguez (40°), por 6-3 y 6-1 en apenas 69 minutos, sumando su primera victoria en una cita Paralímpica.

Este triunfo le asegura un lugar en los octavos de final, donde se enfrentará a la china Zhu Zhenzhen, séptima en el ranking, quien venció en un cerrado partido a Lizzy de Greef.

En contraste, el debut de Diego Pérez en la competición masculina no fue tan afortunado. Pérez cayó ante el británico Andy Lapthorne con un marcador de 4-6 y 6-3. Este resultado significa que el chileno quedó fuera de la competencia individual.

Además, Pérez se despidió de la competición de dobles, donde formaba pareja con Francisco Cayulef, ganador de oro en Santiago 2023. La pareja chilena fue eliminada en los cuartos de final por Sudáfrica, tras una derrota por 4-6 y 6-7(1).

