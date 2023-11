Mauricio Orrego se emocionó tras su oro: "Ha sido un año terriblemente difícil"

- Revisa el especial de los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023.

Mauricio Orrego conquistó el oro de los 1.500 metros T46 en Santiago 2023 y estuvo al borde de las lágrimas tras recordar los problemas personales que debió sortear para llegar a la competencia.

"Tremendamente emocionado y agradecido. Ha sido un año terriblemente difícil, un difícil momento. Estos son mis primeros 1.500 metros del año, no he podido entrenar de forma profesional por mis malas costumbres", expresó a Chilevisión tras la carrera.

"Soy un corredor mucho más rápido, bajo los 3:50 o 3:55. Voy a pelearla para ir a París (2024)", agregó.

"Nada, este triunfo se lo dedico a todos los que creyeron en mí como persona y como deportista. Podía pasar lo que fuera, hubiera salido quinto y nadie me hubiera pescado, pero este triunfo es para los que han estado siempre: El Comité, mi familia, mi polola, mis amigos que se la bancaron. Muchas gracias a todos", agregó.

Finalmente, Orrego exclamó que "No tengo palabras. La vida, el sistema, todo es muy duro. Todo es muy elitista. Si no andas bien nadie te pesca. Mentalmente ha sido un año malo, malo, malo; pero soy un guerrero. Saco fuerza de donde no hay. Esto va para todas las personas que se la buscan día a día".

El nacional revalidó su medalla de oro en Lima 2019 y extendió a 12 conquistas las preseas doradas del Team Para Chile en el megaevento que se desarrolla en nuestro país hasta este domingo 26 de noviembre.