Andy Murray tomó una importante decisión sobre su futuro en el tenis profesional

Andy Murray, bicampeón del tenis olímpico en 2012 y 2016, dio a conocer este martes un importante anuncio que tiene relación con su futuro en el tenis profesional.

Murray es el único tenista en la historia en ganar dos medallas de oro olímpicas en individuales. Ganó su primer oro olímpico de su carrera fue en Londres 2012 después de vencer a Roger Federer en sets seguidos apenas unas semanas después de una desgarradora derrota ante el suizo en la final de Wimbledon.

Cuatro años después defendió su título olímpico en los Juegos de Río de Janeiro, derrotando en la final a Juan Martín del Potro.

El tenista británico, que participará a sus 37 años en su quinta cita olímpica, comunicó a través de sus redes sociales que se retirará tras el fin de su participación en los Juegos Olímpicos de París.

"He llegado a París para mi último torneo de tenis. Las semanas que pasé jugando para Gran Bretaña, fueron con diferencia las más memorables de mi carrera y estoy muy orgulloso de poder hacerlo por última vez", escribió el exnúmero uno del mundo en sus redes sociales.

Arrived in Paris for my last ever tennis tournament @Olympics

Competing for 🇬🇧 have been by far the most memorable weeks of my career and I’m extremely proud to get do it one final time! pic.twitter.com/keqnpvSEE1