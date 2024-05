“Hay buenas probabilidades”: Macarena Pérez y sus claves para buscar una medalla en París 2024

La destacada rider nacional Macarena Pérez, participante de ciclismo BMX Freestyler, está en un año muy importante para su carrera, ya que estará buscando la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 y participará en la histórica competencia femenina de los X Games.

El camino de Macarena Pérez a París 2024

"Maca" conversó con nuestro sitio AlAireLibre.cl y señaló que para París el camino es: "Una serie de clasificaciones para los Juegos Olímpicos, son dos campeonatos; Uno en China en dos semanas (desde el 16 de mayo) y otra en Budapest (Hungría) a mediados de junio (desde el 21)"

"De los dos campeonatos se hace un ranking, es un poco enredado. Después de Budapest nos vamos a enterar. Había cupos del Mundial de 2023 y de 2022, que son seis. Ahora salen seis más. Debo estar en el top 6, aunque creo que puede correr la lista. Está difícil, pero no imposible", añadió.

Sobre las posibilidades de acceder a los Juegos y su búsqueda de una presea, Pérez nos dijo: "Hay trucos que he trabajado estos meses, que no sé si van a estar listos para la fase clasificatoria, quizás para Budapest, pero estoy apuntando con ellos a París, a fines de junio. Ahí puede que estén, estoy dando lo mejor de mí. Si me siento bien y me resultan bien estos entrenamientos diarios creo que hay buenas probabilidades".

"Estamos todas en la misma posición, de que si hacemos lo que está a salvo es difícil lograr un buen resultado, ya que el nivel está súper alto. Hay unas chinas que están 'locas andando en bici', así que hay que apuntar a darlo todo y que pase lo que tenga que pasar. En Tokio 2020 me quedé con las ganas de haber dado un poco más, prefiero ahora fallar intentando algo que me puede llevar a un buen resultado, a quedarme con gusto a poco, como en Tokio", cerró sobre el tema.

La ciclista nacional participó en la final de Tokio, a la que llegó de forma directa, logrando el octavo puesto con 73.80 y un diploma olímpico.

La competencia de BMX Freestyle en París 2024 será el 30 y 31 de julio.

"Maca" Pérez estará en una histórica competencia de X Games

Este 2024 por primera vez en la historia habrá una competencia oficial de BMX Freestyle femenino en los X Games y Macarena Pérez es una de las seis convocadas para el 28, 29 y 30 de junio, en un campeonato que será en medio de los Preolímpicos y París 2024.

"Teníamos nuestros calendarios hace mucho tiempo y sale esta sorpresa, por eso creo que estaban indecisos sobre hacer o no la carrera porque tenemos muchas competencias. De hecho, X Games es una semana después de Budapest y después de eso sabemos quiénes van a los Juegos Olímpicos y de inmediato a los X Games", sostuvo.

"Después toca volver a casa y tener tres semanas y media de entrenamiento antes de los Juegos. Van a ser tres meses muy intensos desde ahora, pero mi preparación viene de hace mucho tiempo, del año pasado con los campeonato", dijo.

Junto con esto, comentó: "Es algo que ninguna de nosotras nos esperábamos. Nos había llegado el rumor, nos habían preguntado participaríamos, porque las competencia es un mes antes de los Juegos Olímpicos. Además, han sido años luchando con eso, porque al principio nos hacían un espacio, pero solo para hacer una demo, no nos daban mucha cobertura, no era un campeonato, entonces no era muy motivante. Era muy interesante estar en X Games, pero nos sentíamos excluidas al no tener nuestra propia categoría".

Sobre el evento en sí, se mostró emocionada: "Encuentro que es una oportunidad increíble, me siento muy honrada de ser una de las seis mujeres que eligieron para representar a sus países y a la escena femenina en los X Games. Es uno de los eventos más importantes a nivel mundial de deportes extremos, entonces es un hecho histórico, va a ser el primer campeonato de mujeres y es un honor ser parte de ellas".

"Somos seis de todo el mundo, X Games es súper exclusivo para invitar, máximo 10 por categoría. Se hace un evento muy chico en número de competidores, pero se invitan a los mejores del mundo. Estoy muy feliz de compartir, las que van son mis amigas, sé que lo vamos a pasar súper bien y creo que todas lo vamos a dar todo, pese a que va a ser un mes antes de los Juegos Olímpicos... Tener una medalla o ser una de las primeras medallistas de X Games también es un sueño, así que vamos a luchar por una de esas medallas. Yo creo que sí, este último año y medio he tenido un entrenamiento súper bueno en general, creo que mi rendimiento y estado físico ha mejorado bastante", sentenció.