Las grandes ausencias que tendrá el fútbol olímpico de París 2024

Los Juegos Olímpicos de París ya comienzan y reunirán a los mejores deportistas de cada especialidad, pero no en todos, ya que algunos por diferentes circunstancias quedaron al margen de participar de la cita de los cinco anillos que se desarrollarán en la capital francesa.

El torneo de fútbol olímpico, tanto en su categoría masculina como femenina, no está ajeno a las ausencias. Sin embargo, hay una clara diferencia entre las dos ramas, ya que el torneo femenino contará con las grandes figuras de cada uno de los equipos, a diferencia del certamen de varones que tiene dos grandes impedimentos para ver a los mejores futbolistas del mundo.

En ese sentido, las dos ‘trabas’ por las que no podemos ver a los grandes futbolistas que sí aparecen, por ejemplo, en un Mundial de la FIFA, son el límite de edad y que el certamen no se juega en Fecha FIFA, por lo que los equipos no están obligados a prestar a sus futbolistas.

Rumbo a #Paris2024🏅



Sin Messi ni Mbappe: quiénes son los grandes ausentes de los Juegos Olímpicos



Enterate aquí⬇️ https://t.co/CJTVpmtnKy — DSPORTS (@DSports) June 3, 2024

Las grandes ausencias que tendrá el torneo de fútbol de París 2024

Tanto en el fútbol masculino como el femenino hay ausencias que marcaron la previa de París 2024.

A nivel grupal, la selección masculina de fútbol de Brasil no estará presente por una simple razón: La Scratch Sub 23 quedó en el tercer puesto del Preolímpico Sub 23 que se realizó en Paraguay y sólo entregaba dos cupos para los Juegos Olímpicos en la capital francesa.

A nivel individual, la ausencia en la selección local de Kylian Mbappé es un ejemplo de lo mencionado en los primeros párrafos de esta nota. El campeón del mundo en Rusia 2018 deseaba ser parte de la cita olímpica, pero su nuevo club, el Real Madrid no dio su autorización.

La ausencia de Mbappé se suma a las de Eduardo Camavinga, Antoine Griezmann y Olivier Giroud.

En la selección argentina, campeona del mundo y de América, también tendrá llamativas ausencias. Lionel Messi, Ángel Di María, Dibu Martínez y Enzo Fernández son algunos de los grandes ausentes del equipo que buscará su tercer oro olímpico de la mano de Javier Mascherano.

Por el lado de España, equipo campeón de la Eurocopa, no contará con Rodri y con una de las estrellas emergentes del fútbol internacional: el joven delantero Lamine Yamal.

Ausencias en el torneo olímpico femenino

A diferencia del torneo masculino, el certamen femenino sí contará con sus máximas figuras ya que no existe un límite de edad y el certamen olímpico sí está integrado en el calendario FIFA.

El certamen femenino de París 2024 también tendrá ausencias, aunque por diferentes circunstancias. Una de las grandes futbolistas que no estará en el torneo a disputarse en la capital francesa es la leyenda del fútbol femenino estadounidense Alex Morgan, quien fue marginada del torneo tras una polémica decisión de la entrenadora del equipo norteamericano, Emma Hayes.

Por el lado de Sudamérica, la selección colombiana sufrió la lamentable baja de la mediocampista Lorena Bedoya, quien sufrió una rotura de su ligamento cruzado anterior que le impedirá cumplir con uno de los sueños que tiene desde su niñez y es el de jugar unos Juegos Olímpicos.