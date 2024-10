Partidos de hoy, miércoles 16 de octubre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

Se viene una agenda cargada compromisos en la Cartelera de Al Aire Libre para este miércoles donde tendremos una nueva fecha de la Champions League Femenina, también sabremos si Colo Colo se convertirá en el nuevo líder del Campeonato Nacional.

También tendremos a La Roja Sub 15 se jugará el paso a la final del Sudamericano y una nueva fecha del Brasileirão.

La Roja Sub 15 y Colo Colo coparán la agenda por TV

Colo Colo se pondrá al día en el torneo cuando visite a Unión La Calera, a contar de las 19:00 horas, en duelo válido por la Fecha 25 del torneo. De ganar será líder exclusivo a falta de tres fechas para el final.

También habrá que estar atento a la selección chilena dirigida por Ariel Leporati cuando a las 18:00 horas se enfrente a Ecuador en Santa Cruz de La Sierra, por el acceso a la final del Sudamericano Sub 15. En la otra semifinal, tendremos Argentina vs. Paraguay a las 20:30 horas.

Mientras tanto, en la Champions Femenina, tendremos duelos imperdibles esta jornada como: Juventus vs. Bayern Múnich y FC Barcelona vs. Hamarby IF. En Brasil, acción para la noche con Fortaleza vs. Atlético Mineiro y Sao Paulo vs. Vasco da Gama. Y en Uruguay, un interesante Danubio vs. Peñarol .