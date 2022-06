Joven campeón de ajedrez busca recursos para viajar a Madrid

Mauricio Marrujo es un joven chileno que juega ajedrez desde los 6 años y fue seleccionado para representar a nuestro país en España, no obstante, ante la carencia de recursos, lanzó una campaña a través de la plataforma eSponsor.gg para recolectar dinero.

"Juego ajedrez desde los 6 años, fui campeón en Venezuela y ahora vivo en Santiago compitiendo por Chile, donde he sido campeón nacional de menores y panamericano", explica el ajedrecista de 12 años.

"Este año he vuelto a coronarme como campeón sub 12 y ahora viajaré a México para representar a Chile en el panamericano de ajedrez, pero tengo otro gran evento al que califiqué para representar a Chile en Madrid, (para) el cual no recibo apoyo para costear los pasajes, los cuales no puedo por mi cuenta", añadió.

"Por eso necesito tu ayuda con urgencia para poder lograr este viaje y cumplir mi sueño de morir siendo el campeón del mundo", complementa.

La idea de la familia es acumular 7,5 millones de pesos, y si usted quiere aportar debe hacerlo en el siguiente link: https://esponsor.gg/mauricio/goal