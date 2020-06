Skater de 11 años sufrió severo accidente durante un entrenamiento

La skater británica Sky Brown, de 11 años, sufrió un severo accidente durante una de las sesiones de entrenamiento con las que se prepara para competir por un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio, del cual se salvó solo por utilizar un casco.

La menor publicó un video en el que contó detalles de lo sucedido y mostró las consecuencias que le dejó en su cara, donde sufrió una fractura de cráneo.

"No posteo cosas sobre mis caídas ni hablo sobre ellas, porque quiero que la gente vea entretención en lo que hago, pero ésta fue la peor y quiero que todos sepan que estoy bien", dijo en el registro.

"Está bien caerse en algunas ocasiones, solo volveré a levantarme y seguir adelante incluso más fuerte. Sé que hay muchas cosas que pasan en el mundo y quiero que todos sepan que todo lo que hacemos, es con amor y felicidad", siguió en su mensaje.

Luego, advirtió que "mi casco y mi brazo me salvaron la vida. Esto no me detendrá. Voy por el oro en Tokio 2021".