Deportista chileno multicampeón busca apoyo para competir en la Copa del Mundo de trial

El trial con bicicleta es una modalidad del ciclismo que no es tan conocida en Sudamérica y mucho menos en nuestro país. Sin embargo, Matías Alegría, deportista que lleva 15 años dedicado a esta disciplina es uno de los máximos exponentes a nivel continental y conversó en exclusiva con Al Aire Libre.

El deporte consiste en pasar una serie de obstáculos dentro de un circuito e intentar hacerlo sin apoyar los pies en el suelo. Si el deportista pierde el control de la bici y pone un pie en el suelo, se considera un punto negativo. Tampoco se permite que la bicicleta toque los obstáculos, excepto los neumáticos.

La carrera deportiva del campeón nacional y sudamericano de trial

El deportista chileno ha sido cinco veces campeón nacional Elite, dos veces campeón sudamericano Elite; consiguió el sexto lugar en un campeonato europeo Biketrial y además, ha sido cinco veces semifinalista mundial Elite.

Por si fuera poco, el chileno también fue el primer sudamericano en competir en una Copa del Mundo y para él "fue una experiencia con un mix de emociones, porque siempre fue mi sueño competir en algo así. Antes habían chilenos que compitieron en fechas del circuito mundial que son campeonatos abiertos. El campeonato mundial van los mejores de cada país y estar ahí con muchos de los fueron y son mis ídolos, es sin duda un sueño hecho realidad", comentó Matías en Al Aire Libre.

Las competencias internacionales que se vienen para Matías Alegría

En septiembre, el ciclista tendrá tres competencias internacionales: dos en Suiza que son clase 1 y puntúan para el ranking internacional y la Copa del Mundo que será en Francia. El primer torneo será el 1 de septiembre en la ciudad de Delémont y el segundo en Bevilard el 8 del mismo mes. "Es una gran chance para poder adaptarme y entrar en ritmo de competencia antes de la copa", puntualizó Alegría.

Desde el 13 al 15 de septiembre se celebrará la tercera fecha de la Copa del Mundo de trial (son cuatro fechas en total) y la competencia se desarrollará en la ciudad de Cordon en Francia. El deportista nacional tendrá su participación el 13 de septiembre en cuartos de final de la categoría Elite Men 20 pulgadas.

El llamado del deportista a las empresas que puedan auspiciarlo

Matías Alegría lleva meses entrenando y preparándose para los desafíos de septiembre, pero confianza que ha sido difícil poder costear el viaje a estas competencias. Es por eso que hace un llamado a empresas que puedan interesarse en darle su auspicio.

"El llamado es a que podamos trabajar juntos. Quiero contarles el proyecto que tengo y que nos podamos beneficiar de manera mutua: yo pudiendo difundir su marca y generando contenido en mi viaje, y esto me permitirá poder costearlo de mejor manera y llegar mucho mejor a competir", detalló el ciclista.

Matías Alegría también realizó un llamado abierto, pues el trial al no ser deporte olímpico, no recibe ayuda económica: "Si algún particular quisiera aportarme, toda ayuda es bienvenida. Pueden hacerlo a mi cuenta RUT 18.795.469-k y mi correo es alegriamatias94@gmail.com".