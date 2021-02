Astronautas de la EEI sobrevolarán el estadio del Super Bowl en Florida

Los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) sobrevolarán este domingo el estadio de Tampa (Florida) en el que se disputará el Super Bowl LV y, además, cuatro de ellos batirán ese día un récord de permanencia en el espacio, de más de 84 días establecido en 1974.

La trayectoria orbital de la EEI la llevará al estadio en Tampa, ciudad de la costa oeste de Florida, detalló la agencia espacial estadounidense NASA.

Los astronautas sobrevolarán así la final del fútbol americano que se celebrará en el estadio Raymond James de Tampa entre los Buccaneers y los Chiefs de Kansas City.

Se trata del evento deportivo más importante del calendario anual en Estados Unidos, que este año tendrá un público reducido, siguiendo estrictos protocolos de seguridad debido a la pandemia de coronavirus.

La NASA señaló además que cuatro astronautas del SpaceX Crew que viven a bordo de la EEI batirán este domingo el récord estadounidense de días en el espacio de una tripulación lanzada a bordo de una nave espacial de Estados Unidos.

De esta forma los cuatro sobrepasarán los 84 días que se mantuvo la tripulación del Skylab 4 en 1974.

