Compañero de Sammis Reyes generó polémica en Twitter: "Invitaría a cenar a Hitler"

Jonathan Allen, tacleador de Washington Commanders de la NFL, tuvo que disculparse tras un par de tuiteos donde indicó que le gustaría cenar con Adolf Hitler, considerándolo un "genio militar".

El compañero del chileno Sammis Reyes inició una dinámica con sus seguidores, donde respondería sus preguntas. En ello, surgió la interrogante de a quién escogería para tener una cena (ya sean personas vivas o fallecidas), a lo que el atleta replicó "mi abuelo, Hitler y Michael Jackson".

En un mensaje posterior explicó porqué compartiría con el dictador nazi. "Es un genio militar y me encantan las tácticas militares, pero, sinceramente, me gustaría saber por qué hizo lo que hizo. También asumo que las personas que he elegido tienen que responder todas mis preguntas honestamente", escribió.

Debido al revuelo que generó, Allen borró los posteos y se disculpó por sus palabras. "Temprano tuiteé algo que probablemente hirió a la gente y me disculpo por lo que dije. ¡No expresé correctamente lo que estaba tratando de decir y me doy cuenta de que fue una tontería!", publicó.

"Jon" Allen es una de las máximas figuras de Washington Commanders, siendo uno de los rostros en el lanzamiento del nuevo nombre y uniforme de su equipo. El defensor además disputó el Pro Bowl del pasado 6 de febrero, partido de exhibición donde se reúnen las estrellas de la NFL para dar cierre a la temporada.